Über zehn Millionen Briten sahen einst "Doctor Foster" – Grund zur Annahme, dass die adaptierte Geschichte einer Ärztin auf der Suche nach der Wahrheit auch in Deutschland ausreichend Publikum finden kann. Mit der Handlung, die nun in "Ein Schritt zum Abgrund" erzählt werde, wolle man "das klassische Ehedrama in eine neue Dimension" führen, hieß es im Sommer 2021, als der Dreh begann.

Nun steht fest: Das Ergebnis, serviert in vier 45 Minuten langen Folgen, wird ab dem 24. März in der ARD Mediathek zum Abruf bereit stehen. Im Ersten feiert "Ein Schritt zum Abgrund" am Samstag, 1. April um 20:15 Uhr Premiere. Petra Schmidt-Schaller spielt in dem Format Jana, die sich gegen eine Karriere in der Forschung entschieden hat. Sie arbeitet als Ärztin an der Seite ihrer großen Liebe Christian, gespielt von Florian Stetter. Er kümmert sich als Projektentwickler um große Bauvorhaben. Jana hat eine gut laufende Praxis.



Doch als Jana ein langes blondes Haar auf dem Schal ihres Mannes bemerkt, ändert sich alles: Plötzlich beginnt sie an Christians Treue zu zweifeln, ist aber nicht im Stande, ihren Mann mit dem Verdacht zu konfrontieren. Ihre Souveränität schwindet von Tag zu Tag und das Misstrauen setzt sich fest wie ein bösartiges Geschwür. Als sie sein Auto durchsucht, stößt sie auf ein Geheimnis, "dessen Ausmaß sie zutiefst erschüttert", wie die ARD beschreibt.

Nach Drehbüchern von Britta Stöckle inszenierte Alexander Dierbach das Thriller-Drama, für das unter anderem auch Johann von Bülow, Anna Loos, Tilo Nest, Tessa Mittelstaedt, Oliver Stokowski standen. Produziert hat ITV Studios Germany, Produzentin war Christiane Ruff. In UK liefen zwei Staffeln, trotz des großen Erfolgs entschied man sich gegen eine dritte Runde.