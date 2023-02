In weniger als zwei Wochen startet die neue Staffel von "Let's Dance" – alle teilnehmenden Promis sind hier zu finden. Schon ein bisschen Lust auf die RTL-Show machen könnte dieser Sonntagabend. Dann sendet RTL zur besten Ausstrahlungszeit nämlich eine neue "Jauch gegen"-Folge, in der sich der Moderator gleich acht Personen aus dem "Let's Dance"-Kreis stellt.

Sieben kamen auch wie geplant zur Aufzeichnung, wie RTL nun bestätigte: Joachim Llambi, Motsi Mabuse, Jorge González, Victoria Swarovski, Massimo Sinató sowie Kathrin Menzinger und René Casselly. Nur Daniel Hartwich, "Let's Dance"-Moderator, fehlte kurzfristig. Er war am Aufzeichnungstag krank. Und so musste, wie zuletzt auch schon bei einer "Let's Dance"-Show, Jan Köppen sehr spontan einspringen.



Und so setzte er sich in sein Auto, um von Berlin nach Hürth zu fahren. Wieso flog er nicht? Das lag an seiner Hündin, die er wegen der Kurzfristig mitnehmen musste. Geschafft habe er es dennoch pünktlich.