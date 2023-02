Mit einer Überraschung war Sat.1 ins neue Jahr gestartet. 2023 war gerade einmal vier Tage alt, da wurde bekannt, dass Sat.1 nicht nur "Die perfekte Minute" wieder belebt, sondern für die neuen Folgen auch Ulla Kock am Brink verpflichtet hat. Die Moderatorin stand 2022 für eine Neuauflage der "100.000 Mark Show" bei RTL vor den Kameras. Nun kehrt sie also zu dem Format zurück, das sie schon zwischen 2010 und 2012 moderierte. Danach hatte noch Thore Schölermann zwei Staffeln moderiert, allerdings mit deutlich schwächeren Quoten.

Nun ist klar: Erstmals ausgestrahlt wird die Spielshow in Sat.1 am Montag, den 13. März. Sie übernimmt wie angekündigt von Montag bis Freitag den 19-Uhr-Sendeplatz, den derzeit noch "Mein Mann kann" als tägliche Version wenig erfolgreich bespielt. Die bisher 2023 gesendeten Ausgaben mit Moderator Daniel Boschmann kamen im Schnitt nicht über 3,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus.



In "Die perfekte Minute" wird pärchenweise um 25.000 Euro gespielt. Zu absolvieren gilt es Alltagsspiele, für die 60 Sekunden, also "die perfekte Minute", zur Verfügung stehen. Alle Aufgaben sind den Teilnehmenden vorher schon bekannt – sie konnten daheim also üben. Und auch TV-Zuschauerinnen und Zuschauer könnten, parallel zur Ausstrahlung, schauen, ob sie erfolgreich sind.

Hergestellt wird "Die perfekte Minute" von Banijay Productions Germany. In den kommenden Wochen wird sich also viel tun im Sat.1-Vorabendprogramm. Wenige Wochen vor der Rückkehr von "Die perfekte Minute" öffnet bekanntlich auch "Volles Haus" seine Pforten. Das dreistündige Live-Magazin (16-19 Uhr) wird erstmals am 27. Februar zu sehen sein.