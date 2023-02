Die Retro-Welle schwappt munter weiter durchs deutsche TV-Programm - wirklich überzeugende Quoten spült sie häufig aber nur dank eines Nostalgie-Effekts zum Auftakt an. Und im Falle der "Sat.1 Kultshow-Wochen" blieb auch der zum Auftakt eher überschaubar. So verfolgten die Neuauflage der "Pyramide" am Montagabend im Schnitt 1,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 4,4 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 5,8 Prozent Marktanteil erzielt. Auch in der für den Sender ausgelobten "Relevanzzielgruppe" der 14- bis 59-Jährigen blieb die "Pyramide" mit ebenfalls 5,8 Prozent Marktanteil unter dem Senderschnitt.

Bei RTL präsentierte sich aber auch "Wer wird Millionär?" schwächer als man das zuletzt gewohnt war. Nach einem "RTL aktuell Spezial" zum Erdbeben in der Türkei und Syrien, das 2,48 Millionen Menschen verfolgten, waren ab 20:30 Uhr im Schnitt 2,76 Millionen bei der von Günther Jauch moderierten Show dabei - im gesamten vergangenen Jahr gab es nur eine Ausgabe im August, die weniger Reichweite verzeichnete. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei soliden 11,2 Prozent, in der Altersgruppe 14-59 sah es mit 10,3 Prozent etwas schwächer aus.

Richtig zufrieden dürfte man in Köln dafür mit dem Abschneiden von Vox sein. "First Dates Hotel" meldete sich dort mit 9,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zurück und übertraf damit den Bestwert aus der vergangenen Staffel um einen halben Prozentpunkt. 1,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich den Staffelauftakt insgesamt an. "Goodbye Deutschland" erreichte danach noch 8,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Und auch für ProSieben gibt es gute Nachrichten - zumindest wenn man auf den Start in den Abend blickt. "Young Sheldon" holte zunächst 10,1 und dann 12,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Für die Comedyserie war das der höchste Marktanteil seit Ende 2019. 1,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier im Schnitt zu. Danach ging's dann allerdings bergab: Di erste Folge von "United States of Al" lief mit 9,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen noch recht gut, die zweite kam ab 21:32 Uhr nur noch auf 6,8 Prozent. Die Reichweite sank hier rapide über 0,78 auf 0,59 Millionen. "Die Simpsons" taten sich mit nur 5,0 Prozent Marktanteil für die Folge um 21:56 Uhr erneut sehr schwer und bildeten den Tiefpunkt des Abends. Eine neue Folge von "The Orville" steigerte sich danach leicht auf 5,6 Prozent, eine Wiederholung kam danach noch auf 6,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.