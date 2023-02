Seit dem 1. Februar ist Lars-Uwe Höltich als Creative Consultant für Filmpool Entertainment tätig und soll als Teil der Development-Unit eigene Projekte betreuen und Konzepte entwickeln. Dabei berichtet er direkt an Geschäftsführer Vittorio Valente. Felix Wesseler, COO des Unternehmens, bezeichnete Höltich als "einen der kreativsten Köpfe der Branche" und attestierte ihm "ein einzigartiges Gespür für Menschen und Themen".

Höltich begann seine Karriere in der TV-Branche 1991 als Redakteur in der Zentralkoordination von RTL und war dort u.a. an der Entwicklung der Talkshows "Hans Meiser" und "Ilona Christen" beteiligt. Später war er als Bereichsleiter für die Daytime und Late Night zuständig, ehe er im Jahr 2000 als VP Free TV Programming zu Viasat nach London wechselte. 2002 kehrte er als Development-Chef der MME nach Deutschland zurück und war dort an der Entwicklung von Formateb wie "Einsatz in 4 Wänden" oder "Bauer sucht Frau" beteiligt. Ab 2015 war Höltich als Developer bei der Good Times tätig.