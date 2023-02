"Stern"-Chefredakteur Gregor Peter Schmitz bekommt künftig bei RTL Deutschland mehr Verantwortung. Wie eine Unternehmenssprecherin am Mittwoch auf Nachfrage von DWDL.de bestätigte, wird Schmitz Vorsitzender der Chefredaktion von "Stern", "Geo" und "Capital", deren Inhalte den Kern von "Stern+" bilden. Er wird damit - vorbehaltlich der Konsultation des Betriebsrats - das Chefredaktions-Team von RTL News verstärken. In seiner neuen Funktion berichtet Schmitz direkt an Stephan Schmitter, den Geschäftsführer Programm von RTL Deutschland.

Mit der Personalie geht der Rückzug der bisherigen "Geo"-Chefredaktion einher. Eine RTL-Deutschland-Sprecherin wies allerdings einen "Zeit"-Bericht vom Dienstagabend zurück, wonach die bisherigen Chefredakteure Markus Wolff und Jens Schröder der Personalabteilung mitgeteilt hätten, ab sofort nicht mehr tätig zu sein. "Dies ist nicht korrekt", heißt es aus Köln. "Richtig ist, dass die Entscheidung schon vor der gestrigen Kommunikation einvernehmlich gefällt worden ist. Beide Chefredakteure werden die Redaktion bei den anstehenden Veränderungen unterstützen."

Am Dienstag hatte RTL Deutschland seine Pläne für die künftige Aufstellung des Unternehmens mitgeteilt. Im Zuge dessen wird das Zeitschriften-Portfolio des Hauses massiv schrumpfen. "Stern", "Geo", "Capital" und "stern Crime" sollen demnach aufgrund der "großen Synergien" künftig direkt unter dem Dach von RTL News angedockt werden, während "Brigitte", "Gala", "Schöner Wohnen", "Häuser", "Couch" sowie "Geolino" und "Geolino Mini" bei Gruner+Jahr sowie in verschiedenen Tochtergesellschaften erscheinen werden. "Eltern" und "Chefkoch" sollen darüber hinaus ausschließlich digital stattfinden, alle weiteren Titel werden entweder verkauft oder eingestellt.

Während - auch durch zahlreiche Entlassungen - die Kosten gesenkt werden sollen, kündigte RTL Deutschland am Dienstag zugleich ein Investment von 80 Millionen Euro in die verbliebenen Kernmarken an. Dabei geht es in erster Linie um eine Verbesserung von Stern+, wo sich "Geo" und "Capital" wiederfinden. Gleichzeitig wird eine intensivere Zusammenarbeit mit RTL.de und n-tv.de ebenso angestrebt wie eine Erweiterung um Bewegtbild.

Neben den bisherigen "Geo"-Chefredakteuren wird unterdessen auch ein anderer Journalist von Bord gehen: Schon zu Jahresbeginn hatte Horst von Buttlar nach rund zehn Jahren seinen Abschied vom Posten des "Capital"-Chefredakteurs angekündigt, um ab März als Chefredakteur bei der konkurrierenden "WirtschaftsWoche" zu beginnen (DWDL.de berichtete).