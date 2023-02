Wer die Serie "New Amsterdam" im deutschen Free-TV verfolgen will, hat schon ein paar Sender- und Sendeplatzwechsel hinter sich. Gestartet ist sie einst im Frühjahr 2019 bei Vox, wo sie zunächst mittwochs um 20:15 Uhr lief. Angesichts mauer Quoten war nach einigen Wochen allerdings Schluss. Ein Jahr später wollte man dann am späteren Abend einen neuen Anlauf wagen - und nahm die Serie sogar nach nur einer Woche direkt wieder aus dem Programm. Im dritten Anlauf brachte man die erste Staffel dann schließlich ein weiteres halbes Jahr später in Doppelfolgen, die bis 1 Uhr nachts dauerten, zu Ende - hängte aber immerhin noch die zweite Staffel dran.

Doch weil die Quoten auch hier keine Besserung zeigten, brach man die Ausstrahlung nach acht Episoden ab, stattdessen sprang an dieser Stelle nun Vox Up ein, das die ausstehenden Folgen, nochmal ein dreiviertel Jahr später, nun am Samstagvorabend zeigte. Zur dritten Staffel überlegte man sich dann, die Serie an Super RTL weiterzugeben. Dort durfte sie wieder auf ihrem ursprünglichen Sendeplatz mittwochs um 20:15 Uhr ran, erzielte aber nur Marktanteile von in der Regel deutlich unter einem Prozent.

Und so geht's mit Staffel 4 nun doch wieder bei Vox Up weiter: Die 22 Folgen der vierten Staffel werden ab dem 4. März am Samstagnachmittag ausgestrahlt. Dort wird seit kurzem schon die dritte Staffel der Serie wiederholt. Doch Obacht, auch hier steht vor dem Start der neuen Folgen noch eine Änderung an: Während aktuell drei Folgen am Stück ab etwa 17:35 Uhr zu sehen sind, läuft die Serie ab Ende Februar bereits rund eine Stunde früher und nur noch in Doppelfolgen. Das Finale der dritten Staffel läuft am 4. März ab 16:35 Uhr, die erste neue Episode ist für den gleichen Tag um 17:35 Uhr eingeplant.

Ein paar Möglichkeiten zur gezielten Verwirrung des Publikums hat RTL Deutschland übrigens noch: Die Serie umfasst auch noch eine etwas kürzere fünfte Staffel, mit der in den USA das Kapitel "New Amsterdam" aber kürzlich endgültig geschlossen wurde.