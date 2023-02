Wer "extra 3" im linearen Programm nicht verpassen will, sollte vor der Ausstrahlung stets einen Blick in die Fernsehzeitschrift riskieren. In jenen Wochen, in denen die Satireshow mit Christian Ehring im NDR Fernsehen läuft, erfolgt die Ausstrahlung halbstündiger Folgen am späten Mittwochabend. In allen anderen Wochen gibt's donnerstags nach den "Tagesthemen" 45-minütige Ausgaben im Ersten zu sehen - hier wechselt sich "extra 3" mit "Nuhr im Ersten" und der "Carolin Kebekus Show" ab. Demnächst kommt allerdings noch eine weitere Spielart hinzu.

Überraschend wird "extra 3" im Frühjahr erstmals auch in einer 30-minütigen Version auf der zweiten Comedy-Schiene im Ersten laufen. Konkret sind ab dem 23. März fünf Folgen der Show geplant, die jeweils donnerstags um 23:35 Uhr nach "Nuhr im Ersten" zu sehen sein werden. Im NDR Fernsehen wird am Tag zuvor hingegen lediglich ein Best Of von "extra 3" gezeigt.

Die Dosis der auch beim jungen Publikum beliebten Show erhöht sich auf diese Weise im Hauptprogramm, wenngleich die Programmierung durchaus verwirrend ist. "'extra 3' hat nach wie vor seinen festen Sendeplatz im Ersten donnerstags um 22:50 Uhr", stellte Sendersprecher Burchard Röver am Mittwoch gegenüber DWDL.de klar. "Dieses Frühjahr bieten wir fünf zusätzliche Folgen auf dem Sendeplatz um 23:35 Uhr an, ehe es dort mit 'Sträter', 'Reschke Fernsehen', 'Das Gipfeltreffen' und 'Inas Nacht' weitergeht. Zudem wird für diesen Platz ein neues Format mit Florian Schroeder entwickelt." Schroeders bisherige "Satireshow" war Ende vergangenen Jahres eingestellt worden.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, welche Formate in der Aufzählung nicht genannt wurden. Für "Alfons und Gäste", "SchleichFernsehen Extra" und "Drei. Zwo. Eins. Michl Müller" wird am späten Donnerstagabend im Ersten kein Platz mehr sein. ARD-Programmdirektorin Christine Strobl sortiert damit die bundesweit wenig erfolgreichen Shows aus. Eingestellt werden diese gleichwohl nicht, wie DWDL.de erfahren hat: Während "Alfons und Gäste" unabhängig von einer Ausstrahlung im Ersten mit zwölf Folgen pro Jahr im SR Fernsehen und SWR Fernsehen fortgeführt wird, will das BR Fernsehen weiterhin jährlich sechs Folgen der Müller-Show sowie sieben "SchleichFernsehen"-Ausgaben zeigen.

Die im vergangenen Frühjahr im Ersten ausgestrahlte Comedyshow "Limbus - Zur Hölle mit Tahnee" erhält hingegen keine zweite Staffel, wie eine SWR-Sprecherin auf DWDL.de-Nachfrage erklärte. Auch ein direktes Anschlussformat mit Komikerin Tahnee sei "in absehbarer Zeit nicht in Planung". Aufatmen können dagegen Fans von "Kroymann": Eine Fortsetzung der Sketchcomedy mit Maren Kroymann sei "fest geplant", ist vom Ersten zu hören.