am 09.02.2023 - 13:32 Uhr

Das öffentlich-rechtliche Jugendangebot funk hat sich ein neues Erscheinungsbild zugelegt. Der bislang in bunten Farben gehaltene Schriftzug ist ab sofort komplett weiß gehalten - und wird vor einem lilafarbenen Hintergrund dargestellt. Eingerahmt ist der Schriftzug fortan außerdem nicht mehr in seinem Kreis, sondern in einem Quadrat. "Nach mehr als sechs Jahren haben wir uns nun für ein neues, modernes Design entschieden, das wir gemeinsam mit unserer Zielgruppe und unserer Kreativagentur Granny umgesetzt haben", erklärte das funk-Presseteam gegenüber DWDL.de.

Mit dem neuen Design wolle man das Content-Netzwerk "noch sichtbarer machen, den Wiedererkennungswert steigern und stärker nach außen tragen, wie viele Formate Teil von funk sind", heißt es weiter. "Die Einbindung der Zielgruppe in den Gestaltungsprozess war für uns von entscheidender Bedeutung." Dafür habe man mit sogenannten Fokusgruppen im Alter von 14 bis 29 gesprochen, wodurch das Redesign wesentlich von den Nutzerinnen und Nutzern mitgestaltet worden sei.

Doch warum Lila? "Ziel war es, eine eigene auffällige und moderne Farbe zu wählen. Gleichzeitig schlägt das neu gewählte Lila eine Brücke zum bisherigen Branding, denn die Farbe Lila war bereits im ersten funk-Logo enthalten. Es sorgt also für einen Wiedererkennungswert für die Nutzer:innen. Doch nicht nur die Farbe ist neu: Unsere Schriftart ist jetzt präsenter, einfacher zu lesen und damit inklusiver."

Seit dem Start konnten sowohl die Bekanntheit als auch Nutzung von funk in der jungen Zielgruppe gesteigert werden. So kennen 86 Prozent der 14- bis 29-Jährigen funk oder mindestens ein Format des Netzwerks, wie das ZDF kürzlich vorrechnete. Allein auf YouTube verzeichnen funk-Formate seit 2016 demnach rund 6,6 Milliarden Views und rund 26 Millionen Abonnements. Fast sieben Millionen Abonnements erreicht funk außerdem auf Instagram und rund 1,4 Millionen auf Snapchat.