am 09.02.2023 - 14:51 Uhr

Knapp ein Jahr ist es her, dass die ARD einen Ausbau seines Senders Tagesschau24 hin zu einem echten Nachrichtensender angekündigt, seither wurde die Fläche mit aktueller Berichterstattung vor allem tagsüber erheblich ausgebaut. Nun nimmt man auch den späteren Abend in den Blick, wie NDR-Intendant Joachim Knuth, in dessen Verantwortungsbereich auch ARD-aktuell fällt, auf der Pressekonferenz nach der Runde der Intendantinnen und Intendanten ankündigte.

Konkret geht es um die Zeit zwischen 22:50 Uhr und 0:30 Uhr - also nach dem Ende der "Tagesthemen" und bis zur Nachtausgabe der "Tagesschau". Startzeitpunkt für den erneuten Ausbau soll im April sein, wie die Strecke dann genau befüllt wird, konnte der NDR auf Nachfrage noch nicht sagen, weil man derzeit noch in der Planungsphase sei.

Tagesschau24 verzeichnete im vergangenen Jahr Marktanteile von bis zu 0,7 Prozent beim Gesamtpublikum, wobei besonders in den ersten Wochen nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine das Interesse anstieg. Zuletzt waren die Quoten - wie auch bei anderen Nachrichtenangebote - wieder etwas rückläufig. Im Januar wurden nur 0,3 Prozent Marktanteil erreicht. Zum Vergleich: ntv lag bei 1,1 Prozent, Welt kam ebenso wie Phoenix auf 0,8 Prozent beim Gesamtpublikum.