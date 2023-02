am 09.02.2023 - 15:22 Uhr

Das ZDF hat einen Starttermin für seine neue Herzkino-Reihe "Dr. Nice" gefunden, was auch deshalb erwähnenswert ist, weil die Produktion von Dreamtool Entertainment auf dem Sendeplatz die erste Reihe ist, die ein männliches Lead hat: Der Mediziner Moritz Neiss, gespielt von Patrick Kalupa, steht im Fokus der Geschichten. Er ist ein chirurgisches Genie, zumindest bis zu dem Moment, in dem ihn ein schlimmer Unfall seine Hand und somit auch seine Karriere kostet Ebenso ist Maximilian Grill als Chefarzt Dr. Florian Schmidtke mit von der Partie. Wenn dieser – pedantisch korrekt – und sein ehemaliger Kommilitone, der extrovertierte Dr. Nice, aufeinandertreffen, gehe es nach Senderangaben "ganz schön zur Sache." Nicht zuletzt auch, weil sich bei Neiss im Privaten einiges ändert: Ein unerwarteter Anruf bringt ihn an deutsch-dänische Grenze, wo seine 16-jährige Tochter Lea lebt, von der er bislang keine Ahnung hatte