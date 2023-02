© Tower Productions

In dem Format treffen Prominente in einem alten Schloss in Frankreich aufeinander und kämpfen als Team bei Missionen, für die es Köpfchen, Mut und mentale Stärke braucht, und um Silberbarren. Das Problem: Nicht alle darunter spielen ehrlich: In der Gruppe haben sich die "Verräter" versteckt, die das Silber für sich allein beanspruchen, statt den Preis mit den anderen, sogenannten Loyalen, zu teilen. Während die Loyalen ahnungslos sind, kann das Publikum die ganze Zeit verfolgen, welchem Prominenten welche Rolle zugeteilt wurde. Wer spielt ehrlich, wer muss als Verräter lügen und betrügen?

Am Ende jeder Folge kommt es am runden Tisch zur Abstimmung: Wer könnte Verräter oder Verräterin sein und soll das Spiel verlassen? Wer wie abstimmt, wird offengelegt - gefolgt von der für die Kandidatinnen und Kandidaten überraschende Enthüllung, ob die verbannte Person nun gut oder böse war - der Schlusspunkt jeder Folge. Jeder neue Tag und damit jede neue Folge beginnt mit einer weiteren Überraschung, denn die Verräter können in jeder Folge einen Loyalen "ermorden". Wen es getroffen hat, zeigt sich beim Frühstück, wo eine weitere Person nicht auftauchen wird. Können die Loyalen alle Verräter aus dem Spiel verbannen, teilen sie sich den Gewinn - schafft es jedoch ein Verräter, bis zum Ende alle zu täuschen, gewinnt er allein den Silberschatz.

"Wir freuen uns sehr darauf, mit Tower Productions eine der aktuell am heißesten gehandelten TV- Show der letzten Jahre für RTL und den deutschen Markt zu produzieren. Es wird eines der spektakulärsten TV-Highlights dieses Jahres werden, wenn wir Prominente aus der Welt des Schauspiels, Musik und des Sports sowie des Journalismus in einem alten Schloss in Frankreich zu einer psychologischen Reality-Show vereinen werden", sagt Kirstin Benthaus-Gebauer, Geschäftsführerin der Tower Productions GmbH.

Taco Rijssemus, CEO von All3Media Deutschland, ergänzt: "Wir sind sehr stolz auf dieses Erfolgsformat aus dem Hause All3Media, dass im Original von unserer Marke IDTV für den niederländischen Markt produziert und entwickelt wurde und nun mit Tower Productions in Deutschland für RTL diese Erfolgsgeschichte weiterschreiben soll. Ich bin überzeugt, dass diese einzigartige psychologische und intelligente Reality-Show auch Deutschland in ihren Bann ziehen wird." Wann RTL "Die Verräter" zeigen wird.