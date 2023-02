Bill und Tom Kaulitz werden künftig eine neue Musikshow beim Streamingdienst RTL+ präsentieren, denn "That's My Jam mit Bill & Tom Kaulitz" kommt nach Deutschland und die Brüder wurden engagiert, die nicht nur durch die einzelnen Battles zu führen, sondern auch als Paten jeweils ein Team in den Ring zu schicken. SEO Entertainment produziert sechs Episoden des Formats, das in den USA von Jimmy Fallon geprägt wird. Eine zweite Staffel soll in den Staaten im März bei NBC anlaufen.

In insgesamt fünf Spielrunden duellieren sich in dem Format prominente Teams in einer Reihe von Musik- sowie Wissensspielen. Ziel ist es, sich pro Runde möglichst viele Punkte und damit den Sieg zu sichern. Begleitet werden die Promis bei ihren musikalischen Einsätzen von einer Studio-Live-Band.

Frauke Neeb, Programmdirektorin RTL+: “Diese Show verbindet Musik und Unterhaltung auf eine ganz neue Art und Weise und ist damit genau richtig bei RTL+. Das gilt auch für unsere absoluten Wunsch-Hosts Bill und Tom Kaulitz, die ihr musikalisches Können und ihre Entertainer-Qualitäten sowohl mit ihrer Band Tokio Hotel als auch in ihrem Podcast regelmäßig unter Beweis stellen.“ Die Kaulitz-Brüder nannten das neue Format in Statements indes "absurd" und "absurd genial". Bill fuhr fort: "Verrückte Spiele, wilde Aktionen und der ein oder andere interessante Ton – keine Musikshow ist wie diese."

Markus Böhlke, Executive Producer RTL+, und Alex Mueller, Leiter Eigenproduktion Multichannel, sind redaktionell für das deutsche "That's My Jam" verantwortlich. Ein Starttermin steht noch nicht fest, dafür aber die Daten der Aufzeichnung. Die sechs Episoden entstehen binnen fünf Tagen Ende März im MMC Coloneum.