Mehr als zwei Jahre sind inzwischen vergangen, seit die dritte Staffel der ARD-Erfolgsserie "Charité" zu sehen war. Schon damals gab es jedoch Überlegungen, mit der Fortsetzung einen ganz neuen Weg einzuschlagen - ins Jahr 2049, wie die damalige MDR-Fictionchefin Jana Brandt schon Ende 2020 im Interview mit DWDL.de erzählte. Nun steht fest, dass es tatsächlich so kommen wird: In Portugal soll die vierte Staffel der Medizinserie noch bis Mitte April entstehen. Die Ausstrahlung ist voraussichtlich erst für das kommende Jahr geplant.

MDR-Fictionchefin Johanna Kraus: "Ausgangspunkt für diese neue Staffel war die Frage, wofür jemand in der Zukunft den Nobelpreis in der medizinischen Forschung bekommen wird? Die Antwort verbindet sich zu unserer Überraschung mit den Anfängen der ersten Staffel der 'Charité': Robert Koch fand ein Bazillus als Krankheitserreger, nun arbeitet Maral Safadi mit dem Wechselspiel aller Bakterien im menschlichen Organismus. Mit der vierten Staffel 'Charité' öffnen wir ein Fenster in die Zukunft und geben einen Ausblick auf die faszinierende Medizingeschichte der nächsten zwei Jahrzehnte."

Und so geht es in der neuen Staffel also um die Frage, wie sich Wissen und Medizin, Klima und Gesellschaft im Jahr 2049 entwickelt haben werden. Nach den Drehbüchern von Tanja Bubbel und Rebecca Martin, unterstützt von medizinischer Fachberatung, wird ein Blick in die Zukunft der renommierten Charité gewagt und damit auch die medizinische Praxis neu gedacht. In den sechs Folgen steht das Mikrobiom und dessen Aufschlüsselung im Zentrum. Zum Cast der jetzt durchgehend fiktiven Charaktere gehören unter anderem Sesede Terziyan, Angelina Häntsch, Gina Haller, Timur Isik, Adriana Altaras, Moritz Führmann, Joshua Seelenbinder und Jan-Gregor Kremp.

Die neuen Folgen entstehen in Zusammenarbeit mit Arte und werden wieder von UFA Fiction produziert. Als Produzent beziehungsweise Produzentin fungieren Markus Brunnemann und Henriette Lippold, Karoline Griebner und Toni Heye sind als Producerin und Producer involviert, Tom Haase ist Junior Producer. Chefdramaturg ist Thomas Laue, Dramaturg Timo Gößler. Die Drehbücher stammen von Tanja Bubbel und Rebecca Martin. Judy Horney verantwortete die Drehbuchbearbeitung. Regisseurin ist Esther Bialas, Director of Photography ist Martin Neumeyer.

"Es ist ein großes Glück und eine spannende Herausforderung die Geschichten der Charité weiterspinnen zu können. Lagen uns in der Vergangenheit reale Vorbilder der Medizingeschichte vor, um die Welt in diesem besonderen historischen Kosmos zu erzählen, haben wir bei der aktuellen Staffel die Zukunft als Spielfläche unserer Produktion", so Markus Brunnemann und Henriette Lippold in einem gemeinsamen Statement. "Die Drehbuchautorinnen Tanja Bubbel und Rebecca Martin, unterstützt durch unsere Dramaturgen Thomas Laue und Timo Gößler, haben eine neue, mögliche Welt im Jahr 2049 erschaffen, die wir nun – angepasst an die klimatische Entwicklung, den technischen Fortschritt und die medizinischen Strömungen – erzählen wollen. Wir freuen uns sehr mit dem neuen hochmodernen Krankenhaus Champalimaud Clinical Centre in Lissabon den bestmöglichen Schauplatz gefunden zu haben."