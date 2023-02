Im Frühjahr überlässt Sat.1 die "Voice"-Bühne wieder dem Nachwuchs: Wie der Sender jetzt bestätigte, wird die elfte Staffel von "The Voice Kids" ab dem 10. März zu sehen sein. Die neuen Folgen laufen jeweils freitags um 20:15 Uhr - und damit wieder in Konkurrenz zu "Let's Dance". Als Coaches fungieren in diesem Jahr Lena Meyer Landrut, Alvaro Soler, Wincent Weiss, Michi Beck und Smudo - im Vergleich zum Vorjahr gibt es somit also keine personellen Veränderungen. Das gilt auch für das Moderations-Duo Melissa Khalaj und Thore Schölermann.

Allerdings kündigt Sat.1 an, dass in diesem Jahr nicht nur Kinder aus Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei sein werden, sondern auch Talente aus Irland, England, Belgien, der Ukraine und Spanien. Dazu kommt jede Menge Starpower: Zahlreiche Stars überraschen die Kids in diesem Jahr mit einer besonderen Einladung zu den "Blind Auditions", darunter BVB-Star Marco Reus, Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev, Musiker Calum Scott, die Zwillinge Bill & Tom Kaulitz, Schauspieler Emilio Sakraya, "The Taste"-Juror Nelson Müller und Basketball-Nationalspieler Johannes Thiemann.

Als Online-Reporterin fungiert während der elften "Voice Kids"-Staffel Chiara Castelli, die als 14-Jährige an der zweiten Staffel teilnahm. Heute ist die 24-Jährige als Sängerin und Social-Media-Star aktiv. "'The Voice Kids' ist das Tollste, das ich je erleben durfte", sagt Castelli. "Die Show ist ein gutes Sprungbrett, um erste Erfahrungen in der Musikbranche zu sammeln und Fans zu gewinnen."

So erfolgreich wie vor rund zehn Jahren ist "The Voice Kids" heute freilich nicht mehr. Im Schnitt erreichte die Musikshow im vorigen Jahr weniger als zehn Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Damit bewegte sich die Produktion von Bildergarten aber weiterhin über dem Senderschnitt.