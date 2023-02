Ende Oktober vergangenen Jahres überraschte sein schneller Abschied bei Amazon: Nicht einmal ein halbes Jahr nach dem Amtsantritt als neuer Country Manager für den Streamingdienst Prime Video ging Kaspar Pflüger dort wieder von Bord - und das bis jetzt mit unbekanntem Ziel. Klar war aber schon im vergangenen Herbst angesichts der gegenseitigen Wertschätzung nach der Trennung, dass es ein selbstgewählter Abgang war - und die Erwartungen dementsprechend hoch: Wofür mag Pflüger den extra für ihn geschaffenen Posten bei Amazon nur wieder an den Nagel gehangen haben?

Es war ein Angebot von Konkurrent Apple. Nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de ist Kaspar Pflüger dort inzwischen neuer Country Manager Apple Services und verantwortet in dieser Position vom deutschen Apple-Sitz in München die Angebote Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade, Apple Fitness+, Apple Podcasts und Apple Books in Deutschland. Sie alle fallen laut Organigramm zum Geschäftsfeld Services. Für Pflügers Wechsel von Alexa zu Siri war am Sonntagabend kurzfristig zunächst keine Bestätigung von Apple zu bekommen.

In seiner neuen Funktion verantwortet der langjährige TV-Manager Pflüger nun mehr als nur einen Streamingdienst, doch besonders die Frage, welche Rolle lokale deutsche Inhalte für den Ausbau von Apple TV+ haben, steht tatsächlich schon länger im Raum. Anfang 2022 hatte Apple sich mit Franziska An der Gassen bereits eine Kreativchefin von der Constantin-Tochter Rat Pack Filmproduktion geholt. Das bislang einzig öffentlich bekannte Projekt ist jedoch die im Dezember angekündigte, zweiteilige Dokumentation über (und mit) Boris Becker, für die es noch kein Erscheinungsdatum gibt.

Es dürften dementsprechend noch neue Impulse kommen. Vor Apple und Amazon war Kaspar Pflüger gut fünf Jahre Geschäftsführer von Sat.1, bevor er die Seven.One Entertainment Group im Frühjahr 2021 nach einigen Monaten Elternzeit verließ. Vor Sat.1 war Pflüger in verschiedenen Führungsfunktionen bei der RTL Group tätig, unter anderem als Programmdirektor von RTL Kroatien, im Programmbereich bei Channel Five in London und als Executive Assistant des damaligen CEO der RTL Group, Gerhard Zeiler.