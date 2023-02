ARD-Moderator Alexander Bommes wird voraussichtlich ab März wieder vor der Kamera stehen. "Derzeit plant die 'Sportschau' ab März wieder mit Alexander Bommes. Sollte er zu dem Zeitpunkt noch nicht wieder fit sein, werden wir die entsprechenden Sendungen mit anderen Moderatorinnen und Moderatoren besetzen", erklärte die ARD gegenüber der "Bild".

Bommes hatte in den vergangenen Monaten mehrere große TV-Einsätze abgesagt, darunter die Moderation rund um die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar sowie die Handball-Weltmeisterschaft in Schweden und Polen. "Nach einem Jahr, in dem ich wie viele Menschen einige gesundheitliche Einschränkungen in Kauf nehmen musste, will ich die weitere Genesung abschließen", begründete er seine Entscheidung im Januar.

Dem Bericht zufolge soll sich der Moderator im vergangenen Jahr "eine Reihe von Infekten eingefangen" haben. Die "Sportschau"-Moderation teilten sich in den vergangenen Wochen seine Kolleginnen Esther Sedlaczek und Jessy Wellmer auf, auch bei der Berichterstattung zur Fußball-WM war Wellmer kurzfristig für Bommes eingesprungen. Die ARD-Übertragungen rund um die Handball-WM hatte dagegen Stephanie Müller-Spirra übernommen.

Wann genau Alexander Bommes wieder für die ARD-Sendung vor der Kamera stehen wird, ist bislang nicht bekannt. Nicht bekannt ist bislang auch, wann die neuen Folgen der erfolgreichen Vorabend-Quizshow "Gefragt - gejagt" aufgezeichnet werden sollen. Klar ist jedoch: Sein Comeback rückt definitiv näher.