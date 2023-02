Im linearen Fernsehen knüpfte die Ende 2022 ausgestrahlte zweite Staffel von "Sisi" nicht an die Reichweiten der ersten Runde an. Mit im Schnitt um die 1,4 Millionen gemessenen Zuschauerinnen und Zuschauern blieb das Interesse klar hinter den ersten Folgen zurück. Sie generierten 2021 rund eine Million zusehende Personen mehr. Dennoch steht nun fest: "Sisi" geht in eine dritte Staffel. Das dürfte nicht zuletzt auch an starker digitaler Performance liegen, wenn man RTL Deutschland Glauben schenkt.

Staffel 2 hätte im vergangenen Dezember beim Streamer RTL+, wo die Folgen vorab verfügbar waren, neue Rekorde aufgestellt – und sei der erfolgreichste Serienneustart bei RTL+ aller Zeiten, heißt es. Allzu viele Details zur dritten Staffel hat RTL noch nicht verraten. Klar ist, dass Dominique Devenport und Jannik Schümann als Sisi und Franz zurückkehren werden. Ebenso selbstverständlich: Story House Pictures produziert auch die kommenden Episoden, deren Weltvertrieb wieder in den Händen der Beta Film liegt.



Keinerlei Angaben gibt es bezüglich zeitlicher Komponenten. Die beiden ersten Staffeln wurden jedoch immer rund um Weihnachten verfügbar gemacht, weshalb Spekulationen, dass das auch 2023 der Fall sein könnte, vermutlich nicht von der Hand zu weisen wären.

Während dies aber ungewiss ist, ist klar, dass die RTL-Sisi nicht die einzige ist. Auch Netflix hat zuletzt große Erfolge mit seiner "Sisi"-Serie gefeiert. Diese heißt "Die Kaiserin" (internationaler Titel: "The Empress") und kommt von der Sommerhaus Serien GmbH mit den Produzenten Jochen Laube und Fabian Maubach. Nach offenbar erfolgreicher erster Staffel wurde grünes Licht für eine zweite Staffel erteilt.