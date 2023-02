am 15.02.2023 - 17:46 Uhr

Ein großer Quotenerfolg war "Die Urlauber - Auf die Koffer, fertig, los!" während seiner ersten beiden Staffeln nicht. Trotzdem geht es nun in die dritte Runde - und diesmal sogar bereits im März und nicht wie bislang erst im Juni. Vier neue Folgen zeigt Vox ab dem 12. März immer sonntags um 18:10 Uhr.

Zum Auftakt der dritten Staffel steht als Ziel Miami auf dem Programm. Drei Paare machen sich auf den Weg in die Vereinigten Staaten und nur der Zufall entscheidet, welches Duo in welcher Preiskategorie seinen Urlaub verbringt - von einfach bis edel. Passend zum Ferienbudget prüfen die Urlauber die Destination in vier Bereichen: Unterkunft, Ort, Ausflug und Gastronomie.

Im Anschluss daran geht es ab 19:10 Uhr dann mit "Ab ins Beet! Die Garten-Soap" weiter. Hier stehen gleich 16 neue Folgen zur Ausstrahlung an, das Format bringt es nun insgesamt schon auf 19 Staffeln.