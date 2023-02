am 16.02.2023 - 09:50 Uhr

Am 8. März findet wieder der Internationale Frauentag statt. Schon für den Abend zuvor hat Sat.1 nun die Sendung "Endlich frei - Das Sat.1-Event zum Weltfrauentag" angekündigt - allerdings nicht zur besten Sendezeit, sondern zu fortgeschrittener Stunde zwischen 22:15 Uhr und 0:10 Uhr.

Darin erzählen drei Frauen ihre Geschichte, wie sie von ihren Ex-Partnern und Familienangehörigen geschlagen wurden und ihnen sogar mit dem Tod gedroht wurde. Sie haben häusliche Gewalt ertragen müssen, aber dagegen gekämpft und sich schließlich befreit. Für die Sendung haben sie ihren Ausbruch aus der Gewaltbeziehung nun verfilmt und sprechen in der Sendung mit Marlene Lufen über den Start in ihr neues Leben, um auch andere Betroffene zu bestärken. Produziert wurde die Sendung von Fandango in Zusammenarbeit mit Ruhrkomplex.

Unterdessen hat Kabel Eins angekündigt, wie es auf dem Donnerstags-Sendeplatz nach dem Ende von "Roadtrip Amerika - Drei Spitzenköche auf vier Rädern" weiter gehen wird: Ab dem 9. März laufen dort neue Folgen von "Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur" mit Peter Giesel.