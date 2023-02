am 16.02.2023 - 10:20 Uhr

Mit dem Start der neuen Live-Sendung "Volles Haus" Ende Februar wirft Sat.1 auch an einigen anderen Stellen seine Programmpläne um. Eine Änderung, die ab dem 27. Februar greift, betrifft den wochentäglichen Vormittag. Hier ist am 24. Februar vorerst letztmals "Auf Streife – Die Spezialisten" zu sehen. Auch ab Ende Februar soll um elf Uhr und als Lead-Out von "Britt – Der Talk" jedoch auf Scripted Reality gesetzt werden. Geplant ist die Rückkehr der halbstündigen Sendung "Die Ruhrpottwache – Vermisstenfahnder im Einsatz", die im Doppelpack Zuschauerinnen und Zuschauer zu sich locken soll. Zwischen zwölf und 16 Uhr bleibt es dann bei je zwei Folgen von "Auf Streife" und "Klinik am Südring".

Eine weitere Änderung betrifft den Samstag. Zur Zeit ist dieser mit etlichen Folgen des US-Klassikers "Unsere kleine Farm" bestückt. Mit dem zur fünften Staffel gehörenden Zweiteiler "Die Reise nach Walnut Grove" beendet Sat.1 am 25. Februar die Ausstrahlung der Serie mit Michael Landon. Ab dem 4. März gehört der Samstag tagsüber dann wieder unterschiedlichen Scripted Realitys. Konkret will Sat.1 ab März morgens "Auf Streife – Die Spezialisten" senden, ab vormittags sind mehrere "Auf Streife"-Episoden vorgesehen. Und um kurz vor 15 Uhr übernehmen dann die Vermisstenfahnder der "Ruhrpottwache".



"Unsere kleine Farm" war für Sat.1 indes zuletzt kein durchschlagender Erfolg, wenn es auch vereinzelte Episoden gab, die in der klassischen Zielgruppe auf mehr als acht Prozent kamen. Immer wieder sicherte sich der US-Klassiker aber auch deutlich unterdurchschnittliche Quoten – Werte unter fünf Prozent waren keine Seltenheit.