RTLzwei hat im März neue Folgen seiner Doku-Sendung "Die Schnäppchenhöuser – Jeder Cent zählt" in Aussicht gestellt. Zu sehen geben soll es diese beginnend am 8. März um 22:15 Uhr – eine Woche zuvor ist zwischen 21:15 und 23:15 Uhr mit "Hollywood Matze" noch eine gänzlich neue Doku eingeplant. Während es in dieser um Muckies und Bodybuilding geht, werden Muskeln bei den "Schnäppchenhäusern" in erster Linie bei Renovierungsarbeiten trainiert.