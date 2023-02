Einst war "Das große Promi-Büßen", in dem quasi die Geschichten aus anderen TV-Reality-Shows weitererzählt werden, mal für Sat.1 geplant. Zur Ausstrahlung kam die Sendung aus dem Hause Banijay Productions Germany schließlich aber bei ProSieben. Der Sender setzt im Sommer ja gerne auf Reality, hatte unter anderem schon eine "Alm"-Neuauflage im Programm. 2022 war es dann die Büßer-Show, die mit zwischen neun und knapp elf Prozent bei den klassisch Umworbenen ein Erfolg für den Privatsender war.

"'Das große Promibüßen hat im letzten Jahr ja hohe Wellen geschlagen. Wir haben die Promis ja auch ordentlich rangenommen. Und es war doch klar, dass es da jetzt eine zweite Staffel gibt", erklärte Olivia Jones in einem nun von ProSieben veröffentlichten Instagram-Video. In diesem rief sie die Community auch dazu auf, Vorschläge zu unterbreiten, wer denn in der diesjährigen Runde mitmachen soll. "Wir brauchen jetzt Eure Hilfe: Wer hat es sich verdient, ordentlich bei uns zu büßen?"



Teil der Sendung ist auch immer die "Runde in der Schande" - in dieser bekommen die Teilnehmenden nochmals Szenen aus vergangenen Tagen zu sehen, auch um das eigene Verhalten nochmals zu reflektieren.

In der ersten Staffel mischten Elena Miras, Daniele Negroni, Carina Spack, Calvin Kleinen, Ennesto Monté, Matthias Mangiapane, Helena Fürst, Tessa Hövel, Daniel Köllerer, Simex und Gisele Oppermann mit. Weitere Details, insbesondere Sendezeiträume, zur Fortsetzung der Büßer-Show gibt es indes noch nicht. Olivia Jones hat derweil gut zu tun. Sie führte zuletzt nicht nur durch den Dschungelbegleittalk bei RTL, sondern hat zusammen mit Steffen Hallaschka auch eine neue Doku für RTL+ umgesetzt.