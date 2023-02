Beim Prime-Video-Format "LOL" ist es Komikerinnen und Komikern nicht gestattet, zu Lachen. Nun verbietet Sky bei einem zunächst einmaligen TV-Projekt, das am kommenden Samstagnachmittag in enger Abstimmung mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) entsteht, Laute jedweder Art. Beim "Match in Silence", das am 18. Februar ab 15:15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 6 läuft, verfolgen acht Fans des FC Bayern München und acht Anhänger von Borussia Mönchengladbach das Spiel der beiden Traditionsmannschaften. Sie müssen dabei aber komplett stumm bleiben.

Ein unabhängiger Schiedsrichter greift bei jeder Lautäußerung während der 90 Minuten ein und bestraft die jeweilige Fangruppe mit einem Strafpunkt. Wer am Ende weniger Strafpunkte hat, gewinnt – und bekommt einen Pokal, Trikots und ein kleines Preisgeld in nicht genannter Höhe. Damit auf dem Sky-Feed am Samstagnachmittag nicht nur geschwiegen wird, kommentieren Thomas Wagner und Timo Schmidtchen, beide kennen sich schon von der ein oder anderen "Glanzparade"-Sendung, das Geschehen. Marlon Irlbacher soll Faninterviews in den Momenten führen, in denen die Fans reden dürfen.



Das "Match in Silence" ist somit die nächste von Sky ausprobierte Spielart, die Bundesliga anders darzustellen als bisher. Im Herbst etwa ließ Sky im Rahmen von "Sky Next Generation" erstmals mehrere Kinder von einem Profi-Fußballspiel berichten – mit offenbar sehr positiver Resonanz. Seit Beginn der Rückrunde setzte Sky Deutschland bereits zwei weitere Male auf eine "Next Generation"-Übertragung. Sky UK übernahm die Idee bereits ebenfalls. Die auch thematisch auf Bedürfnisse von ganz jungen Fans zugeschnittene Kinderübertragung ist übrigens eine Idee, die aus Amerika kommt und dort schon bei Football-Spielen von Statten ging.

Ähnlich verhält es sich bei "Match in Silence", das ebenfalls schon im Rahmen einer NFL-Partie probiert wurde – allerdings ist das schon viele Jahre her und war auch keine Live-Übertragung. Aus dem Experiment wurden damals im US-TV lediglich Ausschnitte im Rahmen eines Beitrags gesendet.