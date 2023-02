Es war keine Selbstverständlichkeit: Eigentlich wollte die ARD die Familienserie "Tierärztin Dr. Mertens" nach sieben Staffeln beenden. "Zeit zum Abschiednehmen", nannte es etwa Jana Brandt, Executive Producer und Leiterin der Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm, als 2021 die vermeintlich finalen Folgen anstanden. Dann aber stiegen die Reichweiten ziemlich deutlich; auf im Schnitt rund fünf Millionen linear Zusehende – in der Spitze waren gar um die 5,3 Millionen Menschen ab drei Jahren dabei. Der Erfolg bescherte der Serie aus dem Hause Saxonia Media letztlich doch eine Fortsetzung.

Staffel acht kommt auch wieder auf einen Umfang, den Fans noch von Runden vor Staffel sieben gewohnt waren: 13 Folgen sind im Kasten und sollen nun ab dem 11. April immer dienstags zum Primetimestart gesendet werden. Im vergangenen Staffelfinale erfuhr die titelgebende Figur, dass die schwanger ist. Jetzt ist die Rede davon, dass Dr. Susanne Mertens (Elisabeth Lanz) sich nach fast einem Jahr der Trauer beruflich neu aufgestellt hat. Sie arbeitet jetzt als freie Tierärztin, was ihr zwar eine Menge Energie abverlangt, doch ihren Job liebt sie über alles. "Mit neuer Kraft und neuem Mut kehrt sie zurück ins Leben", heißt es. Ursela Monn, Gunter Schoß, Lilly Wiedemann, Lennart Betzgen und Thorsten Wolf spielen in weiteren Rollen.



Neu im Cast in Staffel 8 sind Neshe Demir als Chef-Tierärztin Dr. Elif Şahin, Dominik Weber in der Rolle des Zoodirektors Jasper Winter, Matthias Komm als Mike Redmann, Betreiber einer Alpaka-Farm und Muriel Bielenberg als Luisas Freundin Isabel sowie Amelie Hennig als Jonas neue Freundin Gina Harzer. Sven Martinek gehört dem Cast derweil nicht mehr an.

Hinter den Kulissen tätig ist Head-Autorin Christiane Bubner – neben ihr schrieben auch Andreas Heckmann, Petra Mirus, Herbert Kugler und Dennis Satin die Bücher. Die meisten Episoden der achten Staffel inszenierte Satin, bei vier Folgen führte Theresa Braun Regie. Produzentin ist Ilka Förster. Ausführende Produzentin ist Luise Kehm.