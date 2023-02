Die ARD-Mediathek bietet eine rund 15-minütiges "Weltspiegel extra"-Ausgabe vom Dienstag ab sofort auch in einer türkisch vertonten Version an. Für die vom Bayerischen Rundfunk verantwortete Sendung mit dem Titel "Die Jahrtausendkatastrophe - Erdbeben in der Türkei und in Syrien" haben Reporterinnen und Reporter der ARD in der Türkei und in Syrien Betroffene und Helfer begleitet.

BR-Chefredakteur Christian Nitsche: "Es ist uns ein großes Anliegen, nicht nur aufzuzeigen, welch schreckliche Konsequenzen das Erdbeben hatte. Wir zeigen auch die große Hilfsbereitschaft in Deutschland. Und wir möchten gerade die Familien bestmöglich informieren, die Verwandte in der Türkei haben. Daher haben wir als Service unseren Film auch in türkischer Sprache in der Mediathek veröffentlicht."

Bemerkenswerte Randnotiz: Anders als die Original-Version verzichtet die türkischsprachige "Weltspiegel"-Fassung darauf, im Hintergrund Betroffenheitsmusik in Moll-Tönen zu spielen - auf diese reduzierte Weise wirkt der Film noch viel eindringlicher.