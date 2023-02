Am 6. März 1993 um 6:09 Uhr erblickte RTLzwei das Licht der Fernsehwelt. In wenigen Wochen wird der Privatsender somit also seinen 30. Geburtstag feiern - unter anderem mit Animeserien und TV-Klassikern. Geplant ist eine dreitägige Sonderprogrammierung vom 4. bis 6. März, deren Auftakt am Samstagabend um 20:15 Uhr den Bollywood-Hit "In guten wie in schweren Tagen" mit Shah Rukh Khan bildet, der zu den erfolgreichsten indischen Produktionen zählt.

Einen Tag später bringt RTLzwei schließlich die legendären Anime-Serien "Mila Superstar", "Sailor Moon" und "Dragon Ball" ab 13:20 Uhr mit jeweils vier Folge zurück. Um 20:15 Uhr folgen schließlich zwei neue Folgen der Mystery-Serie "X-Factor: Das Unfassbare", die erneut von Jonathan Frakes präsentiert werden. Samstag- und Sonntagnacht wird außerdem die letzte Staffel der Fantasy-Serie "Game of Thrones" gezeigt, die bei RTLzwei in der Vergangenheits stets ihr Free-TV-Zuhause hatte.

Auch am Geburtstag selbst wird es ein Stück weit nostalgisch - hier kommt es zu einem Wiedersehen mit Kader Loth und der in Fankreisen bis heute Kultstatus erlangten Nadine aus "Frauentausch". Ab 9:55 Uhr zeigt RTLzwei Highlight-Folgen des Formats, nachdem zum Start in den Tag ab kurz nach 5 Uhr bereits diverse Höhepunkte vergangener "Trödeltrupp"-Folgen gezeigt werden. Am 6. März um 20:15 Uhr übernehmen schließlich "Die Geissens" mit zwei neue Folgen das Zepter.