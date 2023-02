Spekuliert wurde darüber schon vor einigen Wochen, nun steht auch offiziell fest: Nico Rosberg wird die "Höhle der Löwen" verlassen. Das hat der frühere Formel-1-Weltmeister auf Instagram bestätigt. "Ich möchte euch heute offiziell mitteilten, dass ich 'DHDL' erst mal pausieren werde", erklärte Rosberg und kündigte an, sich auf die Start-ups fokussieren zu wollen, in denen er bereits investiert ist. "Hier haben wir einiges in der Pipeline und ich freue mich auf diese intensive Phase."

Gleichzeitig erklärte er, dass sein zeitlicher Schwerpunkt verstärkt auf einem neuen Herzensprojekt lieege, nämlich "Rosberg Philantropies". Dabei handelt es sich um eine gemeinnützige Organisation. "Wir vereinen die Themen Umweltschutz und Unterstützung von Kindern", so Rosberg" über das Projekt.

Eine Vox-Sprecherin ließ unterdessen eine Hintertür für ein mögliches Rosberg-Comeback in der Unternehmershow offen. "Wir danken Nico Rosberg für fünf tolle Staffeln 'Die Höhle der Löwen' und wünschen ihm jetzt erstmal viel Erfolg bei seinen anstehenden Projekten. Und wer weiß: einmal Löwe immer Löwe - vielleicht stößt er in einer der folgenden Staffeln ja auch nochmal zum Löwen-Rudel dazu."

Zuletzt hatte es bereits Spekulationen darüber gegeben, dass auch Georg Kofler - der sich zuletzt mit Ralf Dümmel abgewechselt hatte - nicht mehr mit an Bord sein wird. Früheren "Bild"-Berichten zufolge könnten Janna Ensthaler, die schon einige Unternehmen gründete, und Tillmann Schulz, Chef der MDS Holding, schon in der Frühjahsstaffel neu mit an Bord sein. "Gründerszene" spekulierte darüber hinaus über einen Einstieg von Tijen Onaran, die in der Vergangenheit in ausschließlich von Frauen gegründete Start-ups investierte. Offiziell bestätigt ist das aber nicht.