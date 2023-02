Sky hat zwei zwei neue fiktionale Projekte aus Deutschland angekündigt, deren Produktion noch in diesem Jahr starten sollen. Während es sich bei "Garten Eden" um eine von Hager Moss Film produzierte Familien-Dramaserie handelt, steht in der Medical-Drama-Serie "KraNK Berlin" das Ärzte-Team eines Krankenhauses im Mittelpunkt. Hier übernehmen Violet Pictures und Real Film Berlin die Produktion.

"Garten Eden" handelt von Jakob Eden, einem Starkoch mit viel zu großer Klappe, einem Hang zu leichten Drogen und mit bipolarer Störung. Als das Restaurant seines verstorbenen Vaters vor dem Ruin steht, bleibt Jakobs Bruder Simon nur eine Möglichkeit: Um die dringend benötigte Finanzspritze eines Investors zu bekommen muss er seinen Bruder davon überzeugen hinter den Herd des "Garten Eden" zurückzukehren. Jakob - gerade auf dem Höhepunkt seiner bipolaren Manie - ist begeistert. Kurzerhand kündigt er seinen lukrativen Job bei einer Catering-Firma und vergisst dabei völlig, dass er eigentlich mit seiner Frau Miriam und den Töchtern nach Hamburg ziehen wollte. Als Miriam ohne ihn geht, fällt Jakob in ein tiefes Loch, und Simon erkennt erschrocken, worauf er sich eingelassen hat.

In "KraNK" wiederum geht es um das Krankenhaus Neukölln, das den zweifelhaften Ruhm genießt, eines der härtesten und überfülltesten Krankenhäuser Deutschlands zu sein. Nachdem in der unterbesetzten Notaufnahme eine Patientin verblutet, übernimmt die junge Münchner Ärztin Zanna die Leitung. In dem Auffangbecken für Berlins Wahnsinn und Hedonismus stößt Zanna mit ihren Reformmaßnahmen auf Widerstand beim Krankenhauspersonal - allen voran dem anarchistischen Notarzt Ben. Unterbezahlt, schlecht ausgestattet, chronisch übermüdet und mit der unabdingbaren Portion schwarzen Humors müssen die Ärztinnen und Ärzte des KraNK zu einer Einheit zusammenwachsen, nicht nur um gemeinsam Menschenleben zu retten, sondern auch um dem gnadenlosen Gesundheitssystem die Stirn zu bieten.

"Wir fügen mit dem rasanten und edgy Medical Drama 'KraNK Berlin' ein neues Genre in unser großes Portfolio an Sky Originals hinzu. Und auch ein Family Drama wie 'Garten Eden' hat es bei Sky bislang in dieser Form noch nicht gegeben", so Nils Hartmann, Executive Vice President bei Sky Studios in Italien und Deutschland. Und Tobias Rosen, Vice President von Sky Studios Deutschland erklärt: "Medical Drama ist in Deutschland ein sehr erfolgreiches Genre, daher war ich sofort begeistert, als ich das Projekt 'KraNK Berlin' übernommen habe. Die Serie hat einen freshen Anstrich, einen ganz neuen und einzigartigen Ansatz, der mit den herrschenden Sehgewohnheiten brechen wird. 'Garten Eden' über einen bipolaren Starkoch, der gemeinsam mit seinem Bruder das kleine Familien-Restaurant wieder auf Vordermann bringen muss, wurde von Boris Kunz entwickelt, dem Macher von 'Hindafing', und wird ebenfalls eine Bereicherung in unserem vielfältigen Portfolio der Sky Originals sein."

Im Falle von "Garten Eden" fungiert Boris Kunz als Headautor und Regisseur, bei "KraNK" ist Samuel Jefferson der Headautor, während Fabian Möhrke Regie führt.