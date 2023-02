am 17.02.2023 - 17:07 Uhr

Nach dem Tod des Schlagersängers Tony Marshall hat das SWR Fernsehen gleich mehrere Programmänderungen angekündigt. An diesem Freitag zeigt der öffentlich-rechtliche Sender um 18:15 Uhr die halbstündige Dokumentation "Tony Marshall - Mein letzter Traum" von Teo Järgerberg, der darin auf Marshalls Karriere zurückblick und dessen Weg vom Beginn in Baden-Baden bis zu seinem Wirken als Schlagerstar auf großen Bühnen nachzeichnet.

Eine Wiederholung der Dokumentation läuft am Samstag um 16:30 Uhr ebenfalls im SWR Fernsehen. Darüber hinaus wird der Sender in der Nacht von Freitag auf Samstag um 0:10 Uhr noch einmal eine Folge des Formats "Krause kommt!" aus dem Jahr 2015 zeigen, in dem Moderator Pierre M. Krause einen Tag mit Marshall verbrachte.

Marshall war am Donnerstag im Alter von 85 Jahren im Kreise seiner Familie gestorben. "Wir alle im SWR sind sehr traurig", sagte SWR-Intendant Kai Gniffke. "Über viele Jahre hat Tony Marshall den Menschen im Südwesten und in ganz Deutschland mit seiner Musik Lebensfreude geschenkt. Nun hat er die Bühne verlassen, so dass uns im SWR nur ein letzter großer Applaus für den Künstler und Menschen Tony Marshall bleibt."

Für den SWR hatte Marshall zwischen 2000 und 2004 die Unterhaltungsshow "Fröhlicher Feierabend" präsentiert, die an unterschiedlichen Orten im Sendegebiet auf Schlager und Volksmusik setzte. Daneben war er auch im ZDF regelmäßig zu sehen: Für den Mainzer Sender präsentierte er von 1982 bis 1999 die Unterhaltungsshow "Lass das mal den Tony" machen.