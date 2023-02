Anke Engelke und Bastian Pastewka haben schon häufig zusammengearbeitet - etwa im Rahmen von Gastauftritten, die einige der legendärsten "Pastewka"-Folgen hervorgebracht haben, oder in ihren Rollen als Volksmusik-Paar Wolfgang und Anneliese. Doch eine gemeinsame Serie der beiden gab es bislang noch nicht. Doch das wird sich 2024 ändern: Dann soll eine neue deutsche Original-Serie von Prime Video mit den beiden ihre Premiere feiern.

Viel mehr Details sind zu dem Amazon-Projekt noch nicht bekannt - weder zum Inhalt noch zum Titel. Fest steht nur: Dahinter steckt die bildundtonfabrik btf als Produktionsfirma. "Anke Engelke und Bastian Pastewka sind vor der Kamera ein echtes Traumpaar. Zuschauer dürfen sich bei Prime Video auf ihr erstes gemeinsames Serienprojekt freuen", lässt sich Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Prime Video zitieren.

Bastian Pastewka setzt damit die Zusammenarbeit mit Prime Video fort. Nach sieben Staffeln bei Sat.1 war er 2018 mit der Serie "Pastewka" zu Amazon gewechselt und hatte dort noch drei weitere Staffeln gedreht. 2020 ging diese Serie allerdings zu Ende. Sowohl Bastian Pastewka als auch Anke Engelke haben zudem bereits an dem Prime-Video-Format "LOL: Last One Laughing" teilgenommen. Ihre letzte Serien-Hauptrolle hatte Anke Engelke 2020 in der Netflix-Serie "Das letzte Wort".