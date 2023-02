In den vergangenen Monaten haben bereits etliche Streaming-Dienste an der Preisschraube gedreht, nun steht auch bei RTL+ eine Preisrunde an - und die fällt durchaus saftig aus. Statt bislang 4,99 Euro im Monat werden fürs sogenannte "Premium-Abo" (so heißt hier bereits das Einstiegs-Abo abseits des kostenfreien Angebots) ab dem 1. März 40 Prozent mehr fällig, der Preis steigt also auf 6,99 Euro im Monat. Damit zieht man nun beispielsweise mit Joyn Plus+ gleich, liegt aber über dem teilweise werbefinanzierten Einstiegs-Angebot von Netflix, das 4,99 Euro kostet - und ganz werbefrei ist ja auch RTL+ Premium nicht, hier gibt es lediglich eine Limitierung der Werbung auf 1 Minute pro Inhalt.

Dafür sind im Einstiegs-Tarif aber künftig auch zwei Features enthalten, die bislang dem teureren Max-Tarif vorbehalten waren. Auch im Premium-Tarif lassen sich künftig die Inhalte in der Original-Version - also in der Regel mit englischem Original-Ton - abrufen, zudem ist auch die Download-Funktion hier künftig bereits inklusive. Enthalten ist hier aber weiterhin nur ein paralleler Live-Stream - was das Teilen des Accounts mit anderen erschwert.

Zwei Live-Streams im Video-Bereich erhält man weiterhin erst mit dem Max-Tarif, der 12,99 Euro im Monat kostet. Dessen eigentliches Feature bleibt aber natürlich, dass hier auch RTL+ Musik enthalten ist, also der Zugriff auf Deezer-Musik-Streaming, exklusive Podcasts. Ab dem 1. März kommen hier obendrein noch Hörbucher und Hörspiele hinzu. Im Musik-Bereich ist allerdings nur ein paralleler Live-Stream möglich. Wer merh will, kann auf den neu eingeführten Family-Tarif ausweichen, der für 18,99 Euro im Monat bis zu vier parallele Video- und vier parallele Musikstreams ermöglicht.

Henning Nieslony, Chief Streaming Officer von RTL Deutschland, sagt dazu: "Wir setzen unsere Strategie der Multimedia-App Schritt für Schritt konsequent um. Auch Dank der sehr erfolgreichen Zusammenarbeit mit Deezer können wir unseren Userinnen und Usern schon seit letztem Jahr ein vollumfängliches Musik-Streaming-Angebot machen, das nun um Hörbücher erweitert wird. Diesen sukzessiven Ausbau von RTL+ bildet auch unser neues Tarifmodell ab, das wir mit der Einführung des Family-Tarifs nun komplettieren. Damit machen wir unseren Kundinnen und Kunden ein unschlagbares Angebot. Denn wir sind davon überzeugt, dass Vielfalt, Einfachheit und Preis entscheidend sind."

In einer weiteren Ausbaustufe soll RTL+ dann auch noch um "ausgewählte" Magazin-Inhalte des "Stern" erweitert werden - bislang ist aber unklar, auf welchem Weg, in welchem Umfang und zu welchem Preis.