ProSiebenSat.1 hat eine neue Großaktionärin, wie am Dienstagabend bekannt wurde: Die tschechische Milliardärin Renáta Kellnervová ist mit ihrer Unternehmensgruppe PPF beim deutschen Medienhaus eingestiegen. Sie sieht, so heißt es in einer Medienmitteilung der PPF, offenbar vor allem digitale Wachstumsfelder: "PPF ist überzeugt, dass die digitale Transformation von ProSieben einen Mehrwert für alle Aktionäre schaffen wird. PPF freut sich darauf, mit dem Management und dem Aufsichtsrat von ProSieben in diesem Digitalisierungsprozess zusammenzuarbeiten."