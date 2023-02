Wissen Sie, was die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel im Ruhestand treibt? Autor David Safier hat eine schöne Idee - und platziert sie in seiner erfolgreichen "Miss Merkel"-Buchreihe als Detektivin in der Uckermann. Nun schafft es der Lesestoff sogar ins Fernsehen: RTL wird die Verfilmung "Miss Merkel - Ein Uckermark-Krimi" am Dienstag, den 21. März um 20:15 Uhr ausstrahlen. Bereits eine Woche zuvor ist der von Letterbox Filmproduktion produzierte Spielfilm beim Streamingdienst RTL+ abrufbar.

Die Hauptrolle in dem Krimi übernimmt Katharina Thalbach. "David Safier hat aus Angela Merkel eine Märchenfigur gemacht - eine Mixtur aus der echten Ex-Kanzlerin und einer plötzlichen Rentnerin, die sich in Miss Marple von Agatha Christie verwandelt", sagt die Schauspielerin über ihre Rolle. "Das enthebt mich einer realistischen Darstellung der historischen Figur Merkel. Safier spinnt und ich kann auch spinnen, das macht es für mich äußerst amüsant."

Das erste Buch setzt sechs Wochen nach dem Beginn von Merkels Ruhestand an. Die Ex-Kanzlerin ist mit Mann und Mops in die Uckermark gezogen. Es fällt ihr jedoch schwer, sich auf das beschauliche Landleben einzulassen. Neues Leben erwacht in ihr, als ein Freiherr vergiftet in einem von innen verriegelten Schlossverlies aufgefunden wird.

Bereits seit einigen Wochen setzt RTL am Dienstagabend auf deutsche Krimis - unter dem Label "Tödlicher Dienst-Tag". Vor allem mit Blick auf die Gesamt-Reichweite sind die Filme für den Privatsender bislang ein schöner Erfolg. Am besten schlug sich bislang der Nordsee-Krimi "Dünentod", der Ende Januar und Anfang Februar von mehr als 3,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen wurde. In dieser Woche lockte die Hamburg-Reihe "Sonderlage" im Schnitt 2,60 Millionen Krimi-Fans vor den Fernseher.