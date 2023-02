Erst Anfang April tritt "Deutschland sucht den Superstar" in diesem Jahr in die Phase der Liveshows ein - und pünktlich dazu gibt's auch Liveshow-Konkurrenz bei ProSieben zu sehen. Denn am 1. April startet dort "The Masked Singer" in seine nunmehr achte Staffel. Beide Shows werden übrigens in direkter Nachbarschaft in den MMC Studios in Köln Ossendorf produziert.

Während die Namen der teilnehmenden Promis natürlich wie immer streng geheim sind, ändert sich an der Besetzung von Moderation und Rateteam nichts: Matthias Opdenhövel führt durch die Sendung, Ruth Moschner und Rea Garvey besetzen die beiden festen Plätze im Rateteam und erhalten jede Woche Verstärkung durch einen Gast. Produziert wird das Format von Endemol Shine Germany.

Reichweiten und Marktanteile der linearen TV-Ausstrahlung sind bei "The Masked Singer" zwar zuletzt zurückgegangen, mit knapp 20 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ist das Format aber nach wie vor ein großer Erfolg für ProSieben. Zudem berichtet man über steigende Video-Views auf den digitalen Plattformen. Auf Joyn, ProSieben.de und über die Kanäle in den sozialen Medien seien bei der Herbst-Staffel ein drittel mehr Video-Views generiert worden als bei der Frühjahrs-Staffel 2022, ingesamt 64 Millionen.