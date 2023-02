"Ein starkes Team", "Helen Dorn", "Stralsund", "Wilsberg" – die Liste der samstäglichen ZDF-Krimireihen ist lang. Und sie wird ab April (linear: 15. April, 20:15 Uhr) um eine weitere Reihe reicher, wenngleich der öffentlich-rechtliche Sender im Zusammenhang mit der Ausstrahlung des Pilotfilms von "Conti – Meine zwei Gesichter" von "Erneuerung" und "Modernisierung" spricht. Die neue Reihe, die von Claudia Garde inszeniert und Lucas Thiem sowie Daniel Schwarz geschrieben wurde soll sich von Bisherigem nämlich abheben.

In der möglichen Justizkrimireihe spielt Désirée Nosbusch die bekannte, aber auch traumatisierte Star-Anwältin Anna Conti, ihre staatsanwaltliche Kontrahentin ist Henry Mahn (Malaya Stern Takeda). Die junge Staatsanwältin war einst Referendarin von Conti. Nun sitzen sie sich im Gerichtssaal gegenüber. Sängerin wird vorgeworfen, ihren Säugling in der Badewanne ertränkt zu haben. Als bereits bekannte "Rabenmutter" wird sie von der Presse und auf Social Media öffentlich bloßgestellt und schonungslos (vor-)verurteilt. Auch deshalb will Mahn im Gerichtssaal nun keinen Fehler machen. Für Conti steht derweil fest. Der Fehler ist schon passiert, weil ihre Klientin zu unrecht vorschnell in U-Haft gesteckt wurde.



Mit Liz in U-Haft und Matt Westphal, dem Musikproduzenten und Kindsvater, als Nebenkläger steht Conti nicht nur vor einem besonders verzwickten Fall, sondern auch selbst wieder im Rampenlicht. Gemeinsam mit ihrem Schützling Carlo (Max Mundt), der es sich im vergangenen Jahr in ihrer schicken Kanzlei an der Alster wohnlich eingerichtet hat, vertieft sich Conti in die Recherche und Verteidigungsstrategie – und stößt dabei auch auf Geheimnisse. "'Conti' ist anders. 'Conti' ist weder Justizdrama noch Krimi, aber enthält doch Elemente von beidem", sagt Produzentin Lisa Blumenberg.



"Conti" wurde produziert von der Letterbox Filmproduktion GmbH und wird am Abend vor der ZDF-Ausstrahlung bereits im Arte-Programm auftauchen (ebenfalls 20:15 Uhr). Noch früher, nämlich bereits ab dem 8. April, ist der Pilot in der ZDF Mediathek verfügbar.

Gefunden ist indes auch der Sendeplatz für eine ebenfalls neue, mögliche Krimireihe, die im Dezember schon bei Arte debütierte und im Ersten nun am Montag, 3. April zur besten Sendezeit läuft: "Was wir verbergen – Ein Fall für Katharina Tempel" mit Franziska Hartmann und von Network Movie (Buch: Elke Rössler / Regie: Francis Meletzky). Noch vor ihrem ersten offiziellen Arbeitstag in der Hamburger Mordkommission wird Kriminalkommissarin Katharina Tempel von ihrem ehemaligen Ausbilder und neuem Vorgesetzten Georg König in einen ungewöhnlichen Fall involviert: Das Ärztepaar Leitermann ist spurlos verschwunden. Ein Notruf, den Ulla Leitermann noch tätigen konnte, lässt eine gewaltsame Entführung vermuten.