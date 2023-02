am 23.02.2023 - 06:30 Uhr

Gerade erst jährte sich zum 80. Mal der Todestag der Geschwister Scholl. Um deren Ermorderung nicht zu vergessen, ist nun eine neue Serie über die Mitglieder der "Weißen Rose" geplant, die während des Zweiten Weltkriegs im Widerstand gegen den Nationalsozialismus aktiv war.

Die Produktionsfirma Nordpolaris, die vor neun Jahren noch während des Studiums an der HFF München von Fabian Halbig und Florian Kamhuber gegründet wurde, hat sich dafür mit Studiocanal Series zusammengetan. Gemeinsam arbeiten sie an einer europäischen Serie namens "Youth", die von den Geschwistern Scholl handelt. Neu ist dabei, dass in der Serie erstmals die bisher unbekannte Jugend von Hans und Sophie Scholl sowie die vollständige Geschichte der Weißen Rose erzählt werden soll, wie es von den Machern heißt.

Die Serie folgt dabei dem Weg der Geschwister von frenetischen Hitlerjugend-Führern zu den bekanntesten deutschen Widerstandskämpfern. Die Idee und die Drehbücher stammen von Justina Jürgensen, Executive Producer ist Oscar-Nominee Robin Swicord ("Die Geisha", "Der seltsame Fall des Benjamin Button").

Die Dreharbeiten sollen nach Angaben von Nordpolaris im kommenden Jahren stattfinden. Einen Abnehmer für die Serie gibt es allerdings noch nicht. Aktuell laufen diesbezüglich "verschiedene Sendergespräche", heißt es dazu. Dabei gehe es auch darum, "neben den klassisch-erprobten auch potentielle neue Konstellationen auszuloten, um ein breitmöglichstes Publikum anzusprechen".