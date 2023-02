Das in Großbritannien mit Quoten von teils um die 30 Prozent sehr erfolgreich gestartete "1% Quiz" kommt bekanntlich von Jörg Pilawa moderiert nach Deutschland. Inzwischen steht nun auch der Debüttermin im Sat.1-Programm fest: Die erste Folge läuft am Mittwoch, 15. März. Angesichts des derzeitigen Trends zum Dehntertainment soll nicht unerwähnt bleiben, dass die Spielshow angesichts von 115 Minuten Laufzeit nicht übermäßig ausgeweitet daherkommt - das war jüngst nicht bei allen Showadaptionen zu, wie man beim Blick auf "Ohne Limit" (RTL) erkennt. Am Mittwochabend übernimmt das "1% Quiz" aus dem Hause BBC Studios Germany künftig den Sendeplatz von "The sweet Taste".

Darum geht’s: In der Quiz-Sendung misst Pilawa die Intelligenz von 100 Kandidatinnen und Kandidaten im Vergleich zum durchschnittlichen Wissen der Deutschen. Im Vorfeld werden alle gespielten Fragen getestet. So weiß man, wie viele Deutschen die richtige Antwort kennen. Die Teilnehmenden im Studio kämpfen sich also Schritt für Schritt bis zur Schlussfrage vor, die nur ein Prozent der Befragten richtig beantwortet hat. Wer das schafft, kann am Ende bis zu 100.000 Euro gewinnen.

Für Pilawa ist es der nächste Sat.1-Einsatz nach den quotentechnisch wenig erfolgreichen Fortsetzungen von "Die Pyramide" und "Dating Game" sowie dem rund um den Jahreswechsel immerhin bei einer Ausstrahlung passablen "Stars in der Manege".

Eine Planänderung im Sat.1-Programm betrifft übrigens das Wochenende. Eigentlich war Sat.1 gewillt, wieder von der Programmierung des Serienklassikers "Unsere kleine Farm" abzurücken. Stattdessen waren Ausstrahlungen diverser Scripted-Realitys, darunter auch die Vermisstenfahnder der "Ruhrpottwache", geplant. Weil "Unsere kleine Farm" zuletzt aber steigende Marktanteile verbuchte, bleibt die amerikanische Produktion nun doch erst einmal samstags im Line-Up.