am 23.02.2023 - 13:08 Uhr

© ARD

Das Konzert wird nun aber auch von verschiedenen ARD-Radios übertragen. Am 24. Februar senden MDR Jump, SWR 3, Bremen Vier, hr3, WDR 2 und SR1, also durchaus große Popwellen der ARD, live. Die Übertragung beginnt um 21:30 Uhr und soll zwei Stunden dauern. "Mit der Übertragung des Konzerts möchte die ARD eine breite Plattform bieten, um Hilfsorganisationen vor Ort zu unterstützen", heißt es in einer Medienmitteilung.

Die Toten Hosen erklärten in einem Statement: "Wir sind tief berührt vom Leid der dortigen Bevölkerung und denken besonders an diejenigen unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, die um ihre Freunde und Verwandten in den betroffenen Gebieten bangen und trauern."