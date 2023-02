"Sing meinen Song" beweist seit Jahren, dass sich das Vox-Publikum dienstags mit musikalischen Darbietungen anziehen und mitunter beeindrucken lässt. Bis dato ist es jedoch weder Vox noch anderen Sendern so recht gelungen, den "SmS"-Erfolg auf andere Formate umzumünzen. Im März nun startet ein weiteres Format, das "spektakuläre Live-Performances und jede Menga Spaß" in - diesmal - "cooler Clubatmosphäre" verspricht: "Song Clash".

Produziert wurden zunächst zwei Episoden, die im März dienstags bei Vox zu sehen sein werden. Der Sender hat sich für eine lineare 20:15-Uhr-Ausstrahlung am 14. und 21. März entschieden. Die Produktion folgt somit auf "Herz an Bord" – die Kuppelshow endet am ersten März-Dienstag. Ursprünglich sollte dann "Hot oder Schrott" als Ablösung dienen – die Allestester waren zunächst für den 14. März um 20:15 Uhr vorgesehen, diese Pläne aber haben sich geändert.



Umgesetzt wurde das neue "Song Clash" übrigens von Bildergarten Entertainment, jener Firma, die auch hinter "Sing meinen Song" steht. Anders als beim Tauchkonzert singen in der neuen Sendung keine professionellen Musikerinnen oder Musiker. Stattdessen bilden Tim Oliver Schultz, Mirja Boes, Nelson Müller, Claire Oelkers, Tom Beck und Annett Möller Promi-Teams. Sie sollen in direkten Duellen zu musikalischen Battles antreten. Das Publikum im Studio entscheidet jeweils, wer mehr überzeugt hat. Wer Zuschauerinnen und Zuschauer auf seine Seite zieht, geht also siegreich aus dem Battle hervor. Janin Ullmann, die auch schon "Make Love, Fake Love" bei RTL+ moderiert, führt durch die Sendung.

Einen Sendetermin für "Sing meinen Song" 2023 gibt es indes noch nicht. Vermutlich wird die frische Staffel aber nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Bisher liefen die Runden immer im Frühjahr an. Weil es sich um die zehnte Staffel handelt, sind diesmal übrigens viele Personen dabei, die früher schon mal mitwirkten: Nico Santos, LEA, "Silbermond"-Frontfrau Stefanie Kloß oder Clueso. Außerdem neu: Alli Neumann und Rapper Monte. Gastgeber bleibt Johannes Oerding.