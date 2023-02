Bereits im vergangenen September schlossen sich der Nachrichtensender ntv und Geo für eine "lange Klimanacht" zusammen. Demnächst wird das Zusammenspiel wiederholt - allerdings mit anderem Schwerpunkt. Für Freitag, den 24. März ist eine "lange Weltraum-Nacht von ntv und Geo" geplant, wie nun bekannt wurde. Gesendet wird ab 19:30 Uhr live, eine weitere Live-Strecke ist ab 22:00 Uhr geplant.

In der Sendung treten dann auch zwei Personen auf, die schon bei der "Klimanacht" zu sehen waren: Moderatorin Elena Bruhn und Dirk Steffens, der als Geo-Experte im Einsatz sein wird. Ebenso angekündigt ist die Teilnahme des früheren Wissenschaftsastronauten Ulrich Walter. Gesendet wird aus dem Deutschen Museum in München. Themen werden sein: Der neue Wettlauf ins All, bei dem neben Staaten nun bekanntlich auch Milliardäre eine wichtige Rolle spielen. Zudem ist ein exklusives Interview geplant, in dem ESA-Astronautin Samantha Cristoforetti ihre Erfahrungen von der Internationalen Raumstation ISS mit Dirk Steffens und dem Publikum teilt.

Und auch die deutsche Premiere einer ITV-Produktion steht auf dem Programmplan. Ab 20:15 Uhr soll an diesem Abend die Sendung "Geheimnisse des Universums" mit Episoden rund um Leben auf dem Mars, die Reise zum Mond und einer neuen Erde auf dem Plan stehen. Sie widmen sich nach Senderangaben der Geschichte des Mars-Rovers "Perseverance", dem Artemis-Programm, dessen Ziel es ist, erstmalig seit Apollo 17 Astronautinnen und Astronauten auf dem Mond abzusetzen sowie der Suche nach einem neuen Heimatplaneten für die Menschheit.

In der am 10. März erscheinenden "Geo"-Printausgabe soll es darüber hinaus eine Bildstrecke aus dem All geben – schon ab Ende Februar will die "Geo"-Redaktion das Thema auch auf ihrer Webseite behandeln.