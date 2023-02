© ZDF/Markus Hintzen Frank Zervos

Er überraschte das Publikum im Palais des Festivals, zu dem auch der damalige Programmdirektor und heutige ZDF-Intendant Norbert Himmler gehörte, mit einer flott formulierten, nicht abgesprochenen Erwartungshaltung an das Mammut-Projekt. Er rechne mit mehr als zehn Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Die Reaktionen? Mitunter belustigt.

Seit Mittwoch sind nun die ersten drei Folgen von „Der Schwarm“ in der ZDF-Mediathek verfügbar und - und die Verfilmung auf Rekordkurs. Auf Anfrage des Medienmagazins DWDL.de veröffentlichte das ZDF am Freitag die Nutzungsdaten der ersten 36 Stunden nach Freischaltung der Serie in der Mediathek und erklärt dazu gleich: Nie sei ein neues Serienprojekt in der Mediathek so erfolgreich gestartet.

Demnach erzielte die erste Folge in der ZDF-Mediathek nach den ersten 36 Stunden gerundet 703.000 Views. Angesichts der hohen Erwartungen und schwankenden Meinungen zur Qualität der Verfilmung ist die Neugier auf Folge eins allein noch wenig aussagekräftig. Es hilft der Blick auf die zweite und dritte Folge: Hier verbucht „Der Schwarm“ nach den ersten 36 Stunden 507.000 bzw. 397.000 Views.

© ZDF/Rico Rossival Eckart Gaddum

Eckart Gaddum, Chef der ZDF-Mediathek erklärt gegenüber DWDL.de: „So viele Views ohne Parallelausstrahlung im TV und nur für die ersten drei Folgen sind ist ein Traumstart für den Schwarm. Das gab‘s in der ZDF-Mediahek noch nie und zeigt die Zukunftsfähigkeit unserer Plattform.“ Und lässt vermuten, dass die flotte Prognose des ZDF-Kollegen Frank Zervos mit TV-Ausstrahlung und Mediatheken-Nutzung erreicht werden könnte. Die Online-Nutzung spielt bekanntlich eine immer größere Rolle in der Bewertung des Programmerfolges.