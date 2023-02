Andrea Kiewel soll einem Bericht der "Bild am Sonntag" zufolge ab Herbst eine neue Musikshow in Sat.1 moderieren. Ein Abschied vom "ZDF-Fernsehgarten" ist demnach gleichwohl nicht geplant. Zwar darf die 57-Jährige laut "BamS" in den Monaten, in denen sie beim ZDF vor der Kamera steht, nicht für andere Sender arbeiten - in allen anderen Monaten ist sie jedoch auch für die Konkurrenz verfügbar.

Das Blatt will erfahren haben, dass die Show "irgendwo zwischen Giovanni Zarrella und Beatrice Egli" angesiedelt werden und eine "Mischung aus Schlagern und älteren deutschen Acts" präsentieren soll. Das wäre wohl durchaus im Interesse der ProSiebenSat.1-Tochter Seven.One Starwatch, die unter anderem in den Bereichen Musik und Künstlermanagement aktiv ist und mit einer derartig gelagerten Show die Möglichkeit hätte, eigene Stars einem größeren Publikum zu präsentieren.

Unklar ist jedoch, ob es wirklich dazu kommen wird. Christoph Körfer, Sprecher von Sat.1 und ProSieben, äußerte sich zunächst zurückhaltend. "Gerne begrüßen wir Andrea Kiewel immer wieder als Gast in unseren Shows. Eine intensivere Zusammenarbeit darüber hinaus steht weder für ProSieben noch für Sat.1 aktuell an", sagte er gegenüber der "Bild am Sonntag". Kiewel selbst äußerte sich zu dem Bericht bislang nicht.

Klar ist aber auch: Die Zeiten, in denen Schlagershows ausschließlich beim älteren TV-Publikum punkten, sind vorbei. Das bewies erst am Samstagabend die "Giovanni Zarrella Show", die im ZDF einen Marktanteil von 11,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichnete - und sich damit noch vor Sat.1 und ProSieben platzierte (DWDL.de berichtete).