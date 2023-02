am 27.02.2023 - 10:17 Uhr

Die neue Impro-Comedyserie "Intimate" wird kurz nach ihrer Joyn-Premiere den Weg ins Free-TV schaffen. Bei der Wahl des Sendeplatzes entschied sich ProSieben allerdings für den Programmrand: Ab dem 4. April zeigt der Privatsender dienstags um 23:45 Uhr jeweils zwei Folgen der achtteiligen Staffel. Bei Joyn steht die Serie indes schon ab dem 24. März in der Bezahlversion Joyn Plus+ zum Abruf bereit (DWDL.de berichtete).

"Intimate" handelt von fünf Kumpels Anfang 20, die - so beschreibt es ProSieben "nur bedingt jugendfrei, aber bis zur Schmerzgrenze authentisch" ist. Hinter der Serie steckt die Produktionsfirma Kleine Brüder, die von Bruno Alexander, Emil und Oskar Belton, Max Mattis sowie Leo Fuchs betrieben wird. Die fünf jungen Filmemacher bilden nicht nur das Kern-Ensemble der Serie, sondern verantworten gemeinsam die Drehbücher, die Regie, den Schnitt und die Produktion. Bekanntheit erlangten die Belton-Zwillinge und Bruno Alexander bereits mit ihrer Amazon-Serie "Die Discounter".

"Intimate" ist dabei nicht völlig nicht neu, sondern existiert bereits als YouTube-Serie. 2017 entstand die Idee auf dem Schulhof des Emilie-Wüstenfeld-Gymnasiums Eimsbüttel. Die Schulfreunde starteten, inspiriert von "Jerks", ihre eigene Impro-Serie. Nun schließt sich der Kreis, denn Christian Ulmen ist in der Joyn- und ProSieben-Version nun sogar in einer Nebenrolle zu sehen. Zudem entstand "Intimate" in Zusammenarbeit mit dessen Firma Pyjama Pictures.