am 27.02.2023 - 13:32 Uhr

Der "Stern" holt sich in den kommenden Wochen gleich mehrfach Verstärkung. Wie RTL mitteilte, wird Sarah Schierack bereits zum 1. März die Ressortleitung Kultur bei dem Wochenmagazin übernehmen. Dabei soll sie einen Schwerpunkt auf Paid Content und Digitalisierung legen, wie es heißt. Zuvor war die 36 Digitalchefin und Mitglied der Chefredaktion der "Augsburger Allgemeine", wo Schmitz bis zu dessen Wechsel zu RTL als Chefredakteur tätig war.

Zum 1. Mai werden außerdem Marc Etzold und Andrea Ritter zum "Stern" wechseln. Etzold der bislang Chefkorrespondent des "Focus" in Berlin war, wird neuer Washington-Korrespondent des "Stern". Ritter wiederum soll für den "Stern" künftig aus Paris berichten. Sie ist schon seit vielen Jahren für das Magazin tätig, zunächst im Ressort Kultur, danach als Reporterin im Auslandsressort mit den Schwerpunkten Frankreich und Italien. Ab sofort wird zudem Fabian Huber als freier Reporter mit Sitz in Süddeutschland das Gesellschafts- und Auslandsressort des "Stern" verstärken. Der 27-Jährige hat bislang frei für verschiedene Medien wie die "Zeit" oder die "Süddeutsche Zeitung" gearbeitet.

"Stern"-Chefredakteur Gregor Peter Schmitz: "Wir freuen uns sehr, dass vier so ausgezeichnete Kolleginnen und Kollegen den 'Stern' an wichtigen Positionen verstärken werden, um ihm auf allen Kanälen zu noch mehr Relevanz zu verhelfen." Das wird auch dringend nötig: Insbesondere im Bereich Paid Content hat der "Stern" Nachholbedarf. Aus diesem Grund hat Bertelsmann-Boss Thomas Rabe jüngst Investitionen in den Ausbau von "Stern+" angekündigt (DWDL.de berichtete).