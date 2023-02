Derzeit laufen die Dreharbeiten zur 14. und 15. Staffel der Vox-Gründershow "Die Höhle der Löwen" – sie laufen aber ohne Judith Williams, die bisher Teil jeder Staffel war. Auf Instagram verriet die Unternehmerin, warum sie derzeit nicht für Vox dreht. "Wir alle haben so um Mama gekämpft und uns gleichzeitig von Papa verabschieden müssen. Und dann schließt du Frieden und weißt es war seine Zeit. Mamas Zeit ist es noch nicht. Gibt es also einen schöneren Grund um bei 'DHDL' zu pausieren als, Seite an Seite für seine Mutter da zu sein? Aus meiner Sicht nicht." Ihre Mama habe sich "zur Verfügung gestellt", sie in dieses Leben zu bringen, habe sie durch Dick und Dünn begleitet.

Williams fuhr fort: "Sie war immer da. Wir gehen einen Weg, den viele gehen müssen, den Kampf mit Krebs. Wir schauen uns in die Augen, ohne Worte wir sind ein Team. Meine Schwestern und ich wir sind in größter Liebe da für dich, Mama, jetzt und immer. Es sieht gut aus und wir freuen uns über jede Stunde, die wir deine weise und liebevolle Stimme hören." Williams' Vater war indes erst vor wenigen Wochen verstorben.



Im Frühjahr, ein genauer Sendetermin für die schon fertigen Ausgaben steht noch aus, bleibt Judith Williams noch Teil der "Löwen" – bei den Episoden, die im Herbst 2023 und im Frühjahr 2024 bei Vox zu sehen sein werden, ist sie hingegen nicht dabei. Auch Nico Rosberg und Georg Kofler sollen sich indes aus dem Kreise der Investoren verabschiedet haben, wie es heißt. Tijen Onaran wurde zuletzt als Neuzugang des Vox-Quotenhits ins Spiel gebracht. Onaran hat sich vor allem mit ihrem Engagement für Diversität und Gleichberechtigung einen Namen gemacht und in den vergangenen Jahren vermehrt in - ausschließlich von Frauen gegründete - Startups investiert.