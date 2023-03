Die unsägliche "Sun"-Kolumne von Jeremy Clarkson kostet ihn nun den nächsten Job. Wie der britische Privatsender ITV gegenüber "Variety" bestätigt hat, wird Clarkson nur noch die kommende Staffel der Quizshow "Who Wants to Be a Millionaire" moderieren, danach ist für ihn Schluss. Und damit steht auch die gesamte Zukunft der britischen "Wer wird Millionär?"-Version auf dem Prüfstand, denn aktuell gibt es keine weiteren Pläne für eine Fortsetzung.

ITV-Chefin Carolyn McCall verwies gegenüber "Variety" auf die Tatsache, dass man aktuell noch einen bestehenden Vertrag mit Clarkson habe. Diesen werde man erfüllen, für die Zeit danach gebe es aber keine weiteren Verständigungen. Auf die Frage, ob ITV die Show auch ohne Clarkson produzieren könnte, soll McCall nur mit den Schultern gezuckt haben. Die zuständige Produktionsfirma Stellify Media, eine Tochterfirma von Sony Pictures Television, hat sich gegenüber "Variety" nicht geäußert. Ein Bekenntnis zur Quizshow ist das alles in jedem Fall nicht.

Clarkson steht seit Wochen wegen einer "Sun"-Kolumne in der Kritik. Darin schrieb er über Meghan Markle und erklärte, von dem Tag zu träumen, an dem Markle gezwungen werde, "nackt durch die Straßen jeder Stadt in Großbritannien zu ziehen, während die Menge ‚Shame!‘ skandiert" und Markle mit Kot bewirft. Darauf reagiert nun auch ITV, nachdem Amazon bereits vor einigen Wochen die Zusammenarbeit mit dem Moderator beendet hatte (DWDL.de berichtete). Inhaltlich hatte sich ITV bereits kurz nach der Kolumne von den Aussagen distanziert. Clarkson entschuldigte sich später für seine Beleidigungen.

Hinter der Zukunft von "Who Wants to Be a Millionaire" steht also ein Fragezeichen - wieder einmal. Erstmals gestartet ist das Format beim Privatsender im Jahr 1998, Chris Tarrant moderierte das Format bis 2014, bis es erstmals aus dem ITV-Programm verschwand. 2018 kehrte das Quiz schließlich mit Clarkson auf dem Moderationsstuhl zurück. Acht Staffeln hat Clarkson seither moderiert, die kommende neunte wird seine letzte sein.