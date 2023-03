© RTL

Wie viel Geld RTL hier in den kommenden Jahren investieren will, sagt der Konzern nicht, spricht aber von "erheblichen Mitteln aus Cash und Media". Das ist eine Strategie, wie die Branche sie auch schon von ProSiebenSat.1 kennt: Die jungen Unternehmen erhalten von RTL gegen Beteiligungen Geld und/oder Werbeplätze in TV, Digital und/oder Print. So hat ProSiebenSat.1 in der Vergangenheit schon viele Start-ups groß gemacht - und manche von ihnen auch schon wieder gewinnbringend verkauft. Ganz neu ist der Bereich für RTL freilich nicht: Die Ad Alliance betreibt nach eigenen Angaben seit zehn Jahren Media for Revenue, die Ad-Alliance-Einheit Unit 3 macht seit rund zehn Jahren Media for Equity. Das nun angekündigte Projekt übersteigt die bisherigen Unternehmungen in diesem Bereich jedoch um Längen.

Das Geld verwalten soll bei RTL Ventures ein Team um Beate Koch, Senior Vice President Growth & Investments RTL Deutschland. Die Verantwortung für die Medialeistung und Mediaberatung für die Investments liegt bei Ute Henzgen und ihrem Unit 3 Team. Urs Cete, Managing Partner des Bertelsmann Investment Fonds BDMI, wird dabei dem Investmentausschuss RTL Ventures mit seiner langjährigen Erfahrung angehören und mit dem Investmentteam zusammenarbeiten, heißt es vom Unternehmen

"Mit RTL Ventures können wir zu einem idealen Zeitpunkt im Markt ein neues Portfolio aufbauen. Wir investieren renditeorientiert, unabhängig sowie partnerschaftlich und sind für unsere Gründer immer erreichbar. Ich freue mich sehr, dass wir durch die Zusammenarbeit mit Urs Cete und seinem Team von BDMI profitieren werden. Wir haben schnell viel vor", sagt Beate Koch. Wie ideal der Zeitpunkt tatsächlich ist, wird sich allerdings erst noch zeigen. Bei ProSiebenSat.1 schwächelte die NuCom Group zuletzt und bei der Fokussierung auf das eigentliche Kerngeschäft waren einige der jungen Unternehmen eher ein Klotz am Bein. Andererseits stehen durch die Krise auch viele Start-ups vor großen Herausforderungen, was die Möglichkeit eröffnet, günstig an Beteiligungen zu kommen.