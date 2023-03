Seit Anfang des Jahres ist Mareile Höppner, die viele Jahre lang "Brisant" im Ersten präsentiert hat, nun bei RTL zu sehen. Sie moderiert das inzwischen dienstags beheimatete Magazin "Extra". Schon als bekannt wurde, dass Höppner zu RTL geht, war klar, dass sie immer wieder auch "stern TV am Sonntag"-Ausgaben präsentieren wird. Nun steht fest, wann sie dort ihren Einstand gibt.

Zu zwei Einsätzen kommt indes Journalist Stefan Uhl Ende März. Donnerstags um 20:15 Uhr setzt RTL nämlich sowohl am 23. als auch am 30. des Monats auf neue "stern TV Inside"-Sendungen, die sich um Super- und Drogeriemärkte drehen. In der Supermarkt-Sendung soll es zwei Stunden lang um Fragen gehen wie: Wie bereiten sie sich auf den Oster-Ansturm vor? Woher kommen unsere Tulpen? Wie färbt die Industrie hunderttausende Eier an nur einem Tag?

Eine Woche später geht es unter anderem um Erfolgsrezepte der beliebtesten Drogeriemarktprodukte und Strategien, wie es Drogerien schaffen, dass Frau immer mehr kauft als sie möchte. Am 30. März ist nach "RTL Direkt" um 22:15 Uhr auch eine weitere "#Why"-Folge mit Sophia Maier zu sehen. Im vergangenen Jahr reiste die Reporterin Sophia Maier in die Ukraine, um die Frauen zu treffen, die aus Liebe zu ihrem Land geblieben sind. Nun begegnet sie einigen wieder. Frauen, die aufopferungsvoll helfen - trotz der Bedrohung durch russische Angriffe. Dieses Mal wagt sie sich unter anderem in den Osten des Landes, an die Front. Auch hier begleitet sie RTL-Angaben zufolge Frauen, die auch nach über einem Jahr Krieg ihren Mut nicht verlieren.