Was können Realitystars eigentlich wirklich? Dieser Frage geht WarnerBros. Discovery seit dem vergangenen Jahr nach, zunächst mit Daniela Katzenberger und später dann mit Filip Pavlović und Serkan Yavuz. Das Format mit den beiden Reality-Herren kommt nun bald auch ins Free-TV. TLC hat die Ausstrahlung ab dem 17. April angekündigt, dann ist "Filip & Serkan @Work - Praktikum statt Party" immer montags ab 22:15 Uhr in Doppelfolgen beim Sender zu sehen.

Der Sender spricht von der "härtesten Challenge" im Arbeitsleben der beiden Realitystars. In den sechs Ausgaben des Formats müssen sie in 20 alltägliche Berufe bzw. Herausforderungen hineinschnuppern. So geht’s für Pavlović und Yavuz unter anderem zur Rettungsschwimmerprüfung, auf eine Mülldeponie, in die Schule oder auch in ein Hotel. Untergebracht sind die Realitystars während dieser Zeit bei Markus Winkelbach, Vize-Bürgermeister des kleinen Ortes Unkel. Produziert wurde "Filip & Serkan @Work - Praktikum statt Party" Picture Puzzle Medien.